Austria Klagenfurt kehrt mit Kantersieg auf Siegerstraße zurück

Austria Klagenfurt hat in der zweiten Fußball-Liga nach zuletzt zwei Punkteverlusten wieder in die Erfolgsspur zurück gefunden. Die Kärntner kamen am Freitag in der 22. Runde im eigenen Stadion zu einem 5:0-(2:0)-Kantersieg gegen den Kapfenberger SV. Damit lag das Team von Trainer Peter Pacult als Nummer eins der aufstiegswilligen Teams fünf Punkte vor dem ersten Verfolger FC Wacker Innsbruck, der erst im Abendspiel den FC Dornbirn empfing.

Die FC Juniors OÖ fertigten Amstetten 4:0 ab und gewannen erstmals in dieser Saison zwei Spiele hintereinander. Steyr gewann das Kellerduell mit Horn mit 3:1 und auch im Wienvergleich zwischen den Austria Young Violets und dem FAC setzten sich die Heimischen durch: Die “Jungveilchen” bejubelten beim 2:1 den Siegtreffer in letzter Minute.

Leader Lafnitz verteidigt am Samstag sein Vier-Punkte-Polster gegen den Verfolger Liefering. Zudem gastiert Rapid II in Lustenau (beide 14.30 Uhr). Blau Weiß Linz und der GAK schließen die Runde am Sonntag mit einer Matinee (10.30) ab.

Beim erst zehnten Saisonsieg von Titelmitfavorit Austria Klagenfurt erzielte Stürmer Markus Pink (3., 54.) einen Doppelpack. Der frühere Bundesliga-Angreifer hält nun bei elf Saisontoren. Dazwischen besorgte Kosmas Gezos mit einem Handelfmeter die 2:0-Halbzeitführung des Tabellenvierten. Thorsten Mahrer legte per Kopf nach einem Greil-Corner (66.) nach, “Joker” Oliver Markoutz erzielte den Endstand (80.). Die Klagenfurter waren zuletzt zweimal ohne Torerfolg geblieben. Die jungen Steirer kassierten die zweite hohe Niederlage hintereinander.

Das Farmteam des LASK mit dem 4:0 gegen Amstetten an Punkten mit den achtplatzierten Niederösterreichern gleich. Die Tore erzielten Sebastian Wimmer (27.), Jan Boller (51.) Alexander Michlmayr (75.) sowie der seit kurzem 17-jährige Winter-Neuzugang Adam Griger, der mit seinem ersten Tor den Schlusspunkt (77.) setzte. Das von Joachim Standfest Team aus Amstetten verlor zum dritten Mal in Folge.

Steyr-Erfolg im Kellerduell mit Horn

Am Tabellenende verschaffte sich Steyr mit einem 3:1 gegen Schlusslicht Horn ein wenig Luft. Nach Toren von Alberto Prada (50.), Patrick Bilic (74.) und Marcel Monsberger (96.) beziehungsweise Lucho (69.) liegt Vorwärts drei Punkte vor Horn. In Wien-Favoriten besorgte Josef Pross spät den dritten Sieg der Jung-Austrianer in den vergangenen vier Spielen (90.). Zuvor hatte Lukas Skrivanek (25.) ein frühes Eigentor seines FAC-Kollegen Tin Plavotic (9.) ausgeglichen.

