Austria Klagenfurt „neidisch“ auf Stimmung beim ÖFB-Cup-Finale

Die Austria Klagenfurt hofft in den drei ausständigen Heimspielen der Meistergruppe gegen den LASK, die Wiener Austria und Rapid auf einen Zuschauer-Boom. Als Vorbild soll die beeindruckende Atmosphäre beim ÖFB-Cup-Finale zwischen Rapid und Sturm (0:2) dienen. In einer Meldung auf der Vereinshomepage der Klagenfurter richtet sich sich Geschäftsführer Matthias Imhof an die Fans:

Beim Finale des ÖFB-Cups zwischen Sturm Graz und Rapid Wien (2:0) wurde mehr als deutlich, dass Klagenfurt über eines der schönsten Stadien der Republik verfügt. Die 28 BLACK Arena lieferte am Sonntagabend die perfekte Bühne für ein stimmungsvolles Fußball-Fest. Hinterher schwärmten alle Beteiligten von der grandiosen Atmosphäre, die in Waidmannsdorf herrschte. Auch die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt zeigten sich beeindruckt – und hoffen darauf, dass sich die Euphorie im Saisonfinale der ADMIRAL Bundesliga auf die Spiele der Violetten in ihrem „Wohnzimmer“ übertragen lässt.

„Wir haben zuletzt zweimal in Wien und in Linz jeweils vor mehr als 10.000 Zuschauern gespielt, dann die begeisternden Bilder vom Pokal-Endspiel in Klagenfurt gesehen, was da los war in unserem Stadion. Natürlich sind wir neidisch darauf, das würden wir auch gern so erleben bei unseren Heimspielen“, sagt Geschäftsführer Matthias Imhof, der die belastete Geschichte des Profifußballs in der Kärntner Landeshauptstadt kennt, sich aber mehr Vertrauen wünscht.

„Der Verein und insbesondere die Jungs hätten einen größeren Zuspruch verdient. Was die Mannschaft in den beiden zurückliegenden Jahren geleistet hat, ist einfach stark. Erst der Aufstieg in die Bundesliga, dann direkt der Einzug in die Meistergruppe, was heuer wiederholt wurde. Da ist mehr als ein Funke entfacht worden, aber die Leute sollten den Funken auch mal aufnehmen. Es gibt einen treuen Kern, aber der Zuwachs stagniert leider“, so Imhof.

In der laufenden Saison stehen noch drei Heimspiele am Programm – und in denen geht es um die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. Am Sonntag (14.30 Uhr) ist der LASK in der 28 BLACK Arena zu Gast, dann rücken die beiden Rivalen im Kampf um die Plätze vier und fünf in Waidmannsdorf an: Austria Wien (21. Mai, 14.30 Uhr) und zum Abschluss Rapid Wien (3. Juni, 17 Uhr).

Austria-Boss Imhof wünscht sich, dass die Bilder rund um das ÖFB-Cup-Finale etwas auslösen und sich auch positiv auf die kommenden Partien auswirken: „Das Stadion war rappelvoll. Da haben sicher die Fußball-Anhänger in Kärnten genau hingeschaut und gesehen, wie schön es sein kann, wenn diese tolle Arena ausverkauft ist. Das lag an den Fans aus Graz und Wien, dazu war es ein besonderes Spiel. Aber für uns geht es ja auch um einiges.“

Im Zuschauer-Ranking der ADMIRAL Bundesliga belegen die Violetten aktuell den achten Platz. Zu den bisherigen Partien kamen insgesamt 55.934 Zuschauerinnen und Zuschauer, im Schnitt 4.302 pro Match. An der Spitze liegen der SK Rapid (18.263) vor Sturm (12.465), Salzburg (11.492), Austria Wien (11.120), dem LASK (6.697), dem SCR Altach (4.989) und der SV Ried (4.500). Hinter Klagenfurt reihen sich Lustenau (4.050), der WAC (3.079), der TSV Hartberg (2.591) und die WSG Tirol (2.456) ein.

Tickets für die Heimspiele in der 28 BLACK Arena gegen den LASK, die „Veilchen“ und den Rekordmeister aus Hütteldorf sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Austria-Geschäftsstelle sowie im Online-Shop erhältlich. Mit einem Klick zur Eintrittskarte geht’s HIER!

Artikelbild: GEPA