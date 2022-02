Austria Klagenfurt präsentiert neuen Brustsponsor

Die Austria Klagenfurt erhält für den weiteren Verlauf der Bundesliga-Saison 2021/22 einen neuen Trikotsponsor: UNIBET, international Online-Anbieter von Sportwetten, wird neuer Premium-Partner des Vereins. Das Logo der Marke mit Hauptsitz in Stockholm ziert mit sofortiger Wirkung die Trikotbrust der Violetten.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass sich UNIBET als Sponsor der Austria Klagenfurt engagiert. Es ist ein starkes Zeichen dafür, wie positiv die Entwicklung des Klubs wahrgenommen wird. Die Gespräche mit UNIBET waren vertrauensvoll und konstruktiv. Wir hoffen sehr, dass dieses Sponsoring der Beginn einer längerfristigen Partnerschaft ist“, sagt Daniela Mayr, Head of Marketing & Sponsoring beim Kärntner Traditionsklub.

„Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen am österreichischen Markt, Austria Klagenfurt ist ein aufstrebender Klub im österreichischen Fußball – das passt perfekt zusammen. Wir sind sehr stolz, dass die Austria in Zukunft mit unserem Logo erfolgreich in der österreichischen Bundesliga auf der Brust spielen wird“, so Martin Beranek, General Manager DACH bei der Kindred Group.

Quelle: SK Austria Klagenfurt

Artikelbild: GEPA