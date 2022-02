Austria Klagenfurt verlängert mit Menzel

Austria Klagenfurt hat am Freitag eine Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Tormann Phillip Menzel unterschrieb einen neuen Kontrakt bis Sommer 2024 bei den Kärntnern.

Der 23-Jährige war 2020 vom deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg nach Waidmannsdorf gewechselt. „Wir sind sehr froh, dass Phillip die Entscheidung getroffen hat, sich langfristig an die Austria zu binden. Er hat sich kontinuierlich gesteigert und zählt zu den besten Keepern der Liga. Darüber hinaus hat er sich auch als Persönlichkeit weiterentwickelt und ist innerhalb unserer Mannschaft zu einer Führungsfigur herangereift“, sagte Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

„Ich habe nicht lange nachdenken müssen, weil ich mich in Klagenfurt mega-wohl und von den Verantwortlichen der Austria sehr wertgeschätzt fühle. Es passt einfach alles für mich, von der Mannschaft über den Trainerstab bis zu den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle. Sportlich ging es bisher immer bergauf, aber dieser Weg ist noch lange nicht zu Ende. Ich will noch mehr erreichen mit dem Verein“, betonte Menzel.

Am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – Streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem SkyX-Traumpass) treten Menzel und Co. in der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim LASK an.

(SK Austria Klagenfurt)

Bild: GEPA