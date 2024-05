Austria Klagenfurt verlängert mit Straudi

Austria Klagenfurt hat den auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Simon Straudi um eine Saison bis 2025 verlängert. Das gaben die Kärntner am Freitag offiziell bekannt.

„Wir freuen uns, dass Simon den Weg mit der Austria weitergehen wird. Er ist ein taktisch gut ausgebildeter und technisch versierter Spieler, der dadurch verschiedene Positionen einnehmen kann. Leider wurde er in der laufenden Saison einige Male durch Verletzungen zurückgeworfen. Bleibt der Junge gesund, dann wird er sehr wertvoll für unsere Mannschaft sein“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel zur Personalie.

Straudi: „Bin glücklich, wieder anpacken zu können“

„Klagenfurt ist zu meiner sportlichen Heimat geworden, ich fühle mich im Verein und in der Stadt sehr wohl. Wir haben in den zurückliegenden Jahren gemeinsam einiges erreicht, sind aber noch lange nicht satt und setzen uns ehrgeizige Ziele. Ich bin glücklich, weiter mitanpacken zu können, damit wir diese auch erreichen“, sagte Straudi.

Der Italiener war 2020 zunächst per Leihe von Werder Bremen nach Klagenfurt gewechselt und schaffte mit den Kärntner in der selben Saison den Aufstieg in die Bundesliga. Insgesamt absolvierte Straudi bislang 62 Pflichtspiele für das Team von Trainer Peter Pacult. In der aktuellen Saison wurde der Rechtsverteidiger immer wieder von Verletzungen ausgebremst und kommt auf nur 16 Einsätze in der Liga.

Bild: GEPA