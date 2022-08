Austria Klagenfurt verpflichtet 19-jährigen Niederländer aus Leipzig

Austria Klagenfurt verpflichtet den niederländischen U19-Teamspieler Solomon Bonnah von RB Leipzig. Der 19-jährige Verteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Bonnah begann in seiner Jugend bei seinem Heimatverein AVV Zeeburgia. Mit gerade einmal neun Jahren wurde er in der Akademie von Ajax Amsterdam aufgenommen und ausgebildet. 2019 schloß sich der damals 16-jährige dem RB Leipzig an. Bei den Sachsen überzeugte er mit starken Leistungen im Nachwuchs und wurde mit einem Profivertrag ausgestattet.

Nach 45 Partien in der Junioren-Bundesliga und der UEFA Youth League wurde er vom damaligen Chefcoach Jesse March (jetzt Leeds United) in die Kampfmannschaft befördert. Seine Premiere feierte Bonnah Ende November 2021 in der Champions League gegen den FC Brügge, kurz darauf debütierte er in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Auch unter March-Nachfolger Domenico Tedesco gehörte der Niederländer dem Profikader an, kam gegen Hansa Rostock im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Einsatz, den Leipzig später gewann.

Geschäftsführer Imhof zu Solomon

„Solomon ist ein junger, hungriger, ambitionierter Bursche, der auf der rechten Seite sowohl in der Abwehrkette als auch in der Angriffsreihe eingesetzt werden kann. Er ist technisch stark und verfügt über sehr gute Geschwindigkeit. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei der Austria weiterentwickeln wird und froh, ihn langfristig an uns gebunden zu haben“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Bonnah zu seinem Transfer

„Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel zur Austria Klagenfurt geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr offen und vertrauensvoll. Der Verein hat große Ambitionen und ich werde immer alles geben, um die Ziele mit der Mannschaft zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, mit den anderen Jungs auf dem Platz zu stehen und mich zu beweisen“, sagt Bonnah.

Bild: IMAGO