Austria Klagenfurt verpflichtet ehemaligen Bundesliga-Stürmer

Zum Abschluss einer spannenden Reise geht’s für Marc Andre Schmerböck zurück in die Heimat. Nach Stationen in Spanien und Indien sowie einem Gastspiel in der „Icon League“ von Weltmeister und Real-Madrid-Ikone Toni Kroos verstärkt der 31-jährige Angreifer die Austria Klagenfurt in der Saison 2025/26 der ADMIRAL 2. Liga.

„Marc Andre Schmerböck war einer unserer absoluten Wunschspieler und wir sind happy, dass wir eine Einigung mit ihm erzielen konnten. Seine sportlichen Qualitäten sind bekannt, darüber hinaus wird er auch mit seiner Erfahrung sehr wertvoll für unsere Mannschaft sein. Mit dieser Verpflichtung ist ein wichtiges Puzzleteil gelegt“, sagt Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

Der 1,80 Meter-Mann wurde in der Akademie des SK Sturm Graz ausgebildet und schaffte über die zweite Mannschaft den Sprung zu den Profis, mit denen er den ÖFB-Cup gewann. Nach den Stationen Wolfsberger AC, TSV Hartberg und SV Ried wagte Schmerböck im Jänner 2024 den Sprung ins Ausland, stand in Spanien bei SD Logrones sowie zuletzt im indischen Kolkata bei Mohammedan SC unter Vertrag.

Schmerböck: „Freue mich total auf die Aufgabe“

Für den Linksfuß stehen unter anderem 135 Einsätze in der Bundesliga mit 22 Treffern und 18 Assists, 18 Partien im ÖFB-Cup mit sieben Toren und einer Vorlage sowie zehn Spiele in der Europa League zu Buche. Schmerböck lief auch zweimal für Österreichs U21 auf. Ende September 2024 war der Neo-Klagenfurter als Wildcard-Spieler in der „Icon League“ für das Team von Bayer-Leverkusen-Star Robert Andrich und Ex-Profi Felix Kroos im Einsatz, knipste doppelt.

„Hinter mir liegt eine aufregende, ereignisreiche Zeit und ich weiß sehr zu schätzen, dass ich durch den Fußball die Möglichkeit habe, diese wertvollen Erfahrungen für mein Leben zu sammeln. Jetzt bin ich zurück in Österreich und freue mich total auf die Aufgabe bei der Austria Klagenfurt. Wir haben eine junge, hungrige Truppe, der ich am Platz und daneben helfen und die nötige Stabilität geben will“, sagt Marc Andre Schmerböck.

Quelle: SK Austria Klagenfurt/ Beitragsbild: Austria Klagenfurt/Kristan