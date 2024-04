Austria Klagenfurt verpflichtet Torhüter-Talent

Bundesligist Austria Klagenfurt hat die Verpflichtung von Torhüter Simon Spari bekanntgegeben. Der u21-Teamspieler kommt vom Zweitligisten FAC und unterschreibt einen Vertrag bis 2026 bei den Kärntnern.

Austria Klagenfurt verstärkt das Tormann-Team mit Simon Spari. Der österreichische U21-Teamspieler wechselt zur kommenden Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga vom Zweitligisten Floridsdorfer AC nach Waidmannsdorf. Bei den Violetten erhält der 1,96 Meter-Riese einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Mit der Verpflichtung von Spari reagierten die Verantwortlichen der Waidmannsdorfer auf die Entscheidung von Phillip Menzel, den Kärntner Traditionsverein mit Abschluss der laufenden Saison verlassen und eine neue Herausforderung annehmen zu wollen.

Gorenzel: „Er hat beim FAC mit starken Leistungen aufgezeigt“

Sportdirektor Günther Gorenzel zeigt sich vom 21-jährigen Torhütertalent, welcher bereits 54 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga aufweisen kann, sehr überzeugt: „Wir haben Simon über einen längeren Zeitraum beobachtet und er hat beim FAC mit starken Leistungen aufgezeigt. Daher sind wir glücklich, dass wir ihn davon überzeugen konnten, den nächsten Schritt in seiner Karriere in Klagenfurt zu setzen. Er zählt auf seiner Position sicher zu den hoffnungsvollsten Talenten der Republik und nimmt bei der Austria den Kampf um einen Stammplatz auf“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.“

(Austria Klagenfurt)