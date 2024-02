Austria Klagenfurt verstärkt sich im Angriff

Der SK Austria Klagenfurt verstärkt sich im Sturm mit Anton Maglica. Der 32-Jährige kommt mit der beeindruckenden Statistik von 263 Erstliga-Spielen in Kroatien, der Türkei, Zypern, Rumänien und Bosnien, in denen er 82 Tore erzielte und 31 Assists lieferte. Der Angreifer erhält in Waidmannsdorf vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Nach der Ausbildung in der Akademie von NK Osijek wechselte Maglica zu Hajduk Split, ehe er den Sprung ins Ausland wagte: Über Apollon Limassol (Zypern) ging es nach China zu Guizhou FC, weiter zu Kayserispor (Türkei) und zurück nach Zypern zu APOEL Nikosia. Weitere Stationen waren CFR Cluj (Rumänien) sowie zuletzt der bosnische Double-Gewinner HSK Zrinjski Mostar.

„Anton ist ein sehr erfahrener Spieler, der seine Qualität schon auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seinem Instinkt, seiner Handlungsschnelligkeit und Abschlussstärke helfen wird. Mit ihm bekommen wir in der Offensive mehr Breite in unseren Kader“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

„Ich freue mich sehr auf Klagenfurt und die österreichische Bundesliga. Als die Anfrage der Austria kam, war ich sofort begeistert. Der Verein hat sich in den zurückliegenden Jahren herausragend entwickelt, das Team wirkt sehr geschlossen und stabil. Es macht mich stolz, ein Teil davon sein zu dürfen und ich werde alles tun, um für die Mannschaft da zu sein“, sagt Maglica.

Quelle & Beitragsbild: SK Austria Klagenfurt