Austria Klagenfurt verstärkt sich in der Defensive

Der zuletzt vereinslose Abwehrspieler Michael Blauensteiner hat einen Vertrag bei Austria Klagenfurt unterschrieben.

Der 26-jährige Außenverteidiger war zuletzt beim SKN St. Pölten unter Vertrag und wird bis 2023 für den Bundesliga-Aufsteiger auflaufen. Blauensteiner stammt ursprünglich aus der Jugend der Wiener Austria und absolvierte insgesamt 65 Spiele in der höchsten Spielklasse Österreichs. Der Rechtsverteidiger könnte schon am Samstag gegen Hartberg sein Debüt für die Violetten geben, gab der Club am Freitag bekannt.

