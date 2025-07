Austria Klagenfurt verstärkt sich mit Defensiv-Allrounder

Mit Marcel Krnjic, der zuletzt bei Schwarz-Weiß Bregenz unter Vertrag stand, hat der SK Austria Klagenfurt den vierten Sommer-Zugang fixiert. Der 22-jährige Defensiv-Spezialist kann zentral in der Abwehr und im Mittelfeld eingesetzt werden.

Für Krnjic stehen unter anderem 58 Einsätze (ein Treffer, zwei Assists) in der ADMIRAL 2. Liga, zwölf Spiele und ein Tor in der Schweizer Promotion League (3. Liga), 24 Partien mit vier Treffern in der vierten Klasse der Schweiz sowie 31 Spiele (drei Tore) in der ÖFB-Jugendliga in der Statistik.

„Ich freue mich sehr darüber, dass es mit dem Wechsel zur Austria Klagenfurt geklappt hat. Der Kader wird heuer völlig neu zusammengestellt und der Fokus liegt auf jungen Spielern, die hungrig sind und sich weiterentwickeln wollen. Dazu zähle ich mich auch, aber ich möchte zudem die Erfahrung weitergeben, die ich bereits sammeln durfte. Es kommt jetzt darauf an, dass wir als Gruppe schnell zusammenwachsen und zu einer Einheit werden“, sagt Marcel Krnjic.

Quelle & Beitragsbild: SK Austria Klagenfurt