Austria Klagenfurt verstärkt sich mit GAK-Verteidiger

Austria Klagenfurt hat sich die Dienste von Michael Lang gesichert. Der 27-jährige rechte Verteidiger wechselt vom Grazer AK zum Bundesliga-Absteiger und soll den Kader der Kärntner in der laufenden Saison verstärken.

Lang könnte bereits in der zweiten Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz kommen. Am Freitag (18 Uhr) empfangen die Violetten im Wörthersee-Stadion die Young Violets Austria Wien – vorausgesetzt, die Spielgenehmigung durch die ÖFBL erfolgt rechtzeitig.

Klagenfurts Geschäftsführer Sport, Mario Brkljaca, zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung: „Nachdem klar war, dass Alexander Ranacher aufgrund seiner Verletzung längerfristig nicht zur Verfügung steht, haben wir uns intensiv um Michael Lang bemüht. Ich bin sehr glücklich darüber, dass er sich für die Austria Klagenfurt entschieden hat. Mit ihm haben wir einen Spieler verpflichtet, der unseren Kader mit seiner Qualität und Erfahrung auf jeden Fall noch besser macht“.

Auch der Neuzugang selbst sieht dem Engagement mit viel Motivation entgegen: „Die Gespräche mit der Austria-Führung war sehr offen und wertschätzend. Sie haben wir aufgezeigt, welche Ziele der Verein mittelfristig verfolgt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll. Das ist ein spannendes Projekt, die Mannschaft hat eine gute Mischung aus jungen und erfahreneren Spielern, die alle hungrig sind, etwas zu erreichen. Ich stelle den Anspruch an mich selbst, mit Leistung voranzugehen“.

Der gebürtige Grazer ist bereits der 14. Neuzugang des Bundesliga-Absteigers in diesem Sommer.

Foto: Austria Klagenfurt