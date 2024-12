Austria legt im Frauen-Liga-Spitzenkampf mit Sieg vor

Die Wiener Austria bleibt Serienmeister St. Pölten in der Frauen-Fußball-Bundesliga dicht auf den Fersen.

Das Team von Coach Stefan Kenesei bezwang am Freitagabend zum Auftakt der 13. Runde den FC Bergheim in der Generali Arena dank Toren von Dominique Bruinenberg (48.) und Katharina Schiechtl (71.) mit 2:0 und rückte vorerst bis auf einen Punkt an den Titelverteidiger heran. Die Niederösterreicherinnen empfangen erst am Sonntag im Schlager den Vierten Sturm Graz.

(APA) / Artikelbild: GEPA