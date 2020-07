Austria Lustenau bezwingt Steyr – Dornbirn schlägt die Juniors auswärts

In der 2. Liga hat Austria Lustenau den SK Vorwärts Steyr mit 3:1 geschlagen. In der zweiten Partie siegte Dornbirn gegen die Juniors Oberösterreich.

Austria Lustenau hat die Mini-Krise beendet und einen souveränen Erfolg gegen Steyr gefeiert. Nach zehn sieglosen Spielen kehrten die Lustenauer damit in die Erfolgsspur zurück.

Für die Juniors ging die Partie eigentlich gut los. Die Hausherren gingen in der 5. Minuten mit einem Elfmeter in Führung. Ebenfalls via Strafstoß glichen die Vorarlberger in der 44. Minute aus. Den spielentscheidenden Treffer erzielten die Dornbirner dann in der 75. Minute.

Beitragsbild: GEPA