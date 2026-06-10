Austria Lustenau holt Innenverteidiger aus Amstetten

Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau hat die Verpflichtung von Niklas Pertlwieser bekanntgegeben. Der Innenverteidiger wechselt vom SKU Amstetten ins Ländle und unterschreibt bei den Vorarlbergern einen Vertrag bis Sommer 2029.

Für den 22-jährigen Kärntner bedeutet der Wechsel den nächsten Schritt in seiner Karriere. Pertlwieser begann seine fußballerische Laufbahn in Glanegg und durchlief ab 2017 sämtliche Nachwuchsstufen des Wolfsberger AC. Im vergangenen Sommer schloss sich der Defensivspieler dem SKU Amstetten an, wo er sich rasch zu einer festen Größe entwickelte.

In der abgelaufenen Saison kam der Linksfuß auf 29 Pflichtspieleinsätze für die Niederösterreicher und gehörte zu den Leistungsträgern in der Defensive.

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