Austria Lustenau präsentiert nächsten Neuzugang

Unmittelbar nach der Ankunft im Trainingslager in der Türkei präsentiert der SC Austria Lustenau mit Nico Gorzel den nächsten Neuzugang.

Nachdem der zentrale Mittelfeldspieler alle Altersstufen der Salzburger Fußballakademie durchlief und mit dem U19-Team der Mozartstädter in der Saison 2016/17 die UEFA Youth League gewann, wechselte er im Sommer 2018 vom FC Liefering zum SC Wiener Neustadt. Nach seinem Engagement im Industrieviertel zog es ihn in die ADMIRAL Bundesliga zum SKN St. Pölten, bevor er in Deutschland zuletzt bei Türkgücü München und bei Erzgebirge Aue spielte. Insgesamt brachte es Gorzel für die Münchener und Aue auf 68 Einsätze in der 3. Deutschen Liga.

Der 25-jähirge Deutsche unterschreibt bei der Austria einen Vertrag bis Sommer 2025.

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Nico hat seit Trainingsstart im Januar sowohl im Training als auch bei den Testspielen einen durchwegs sehr positiven Eindruck hinterlassen. Zudem passt er auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft und hat sich von der ersten Minute top integriert. Mit Nico bekommen wir eine weitere Alternative und mehr Flexibilität für das zentrale Mittelfeld, um unser großes Ziel den Klassenerhalt erreichen zu können.“

Nico Gorzel: „Ich kann mich sehr gut mit den Werten des Vereins identifizieren. Auch die Lage – meine Freundin wohnt in der Schweiz, ich habe ein Studium in Konstanz angefangen – passt perfekt. Das erste Profispiel meiner Karriere habe ich mit Liefering in Lustenau gemacht. Damit schließt sich der Kreis für mich jetzt. Ich habe richtig Bock, mit der Austria alles rauszuholen und 100% für unser gemeinsames Ziel zu geben.“

Quelle & Beitragsbild: Pressemitteilung SC Austria Lustenau