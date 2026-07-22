Austria Lustenau präsentiert neues Heimtrikot

SC Austria Lustenau hat am Mittwoch sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 präsentiert. Mit dem Trikot startet der Bundesliga-Aufsteiger zugleich in die erste Spielzeit mit dem neuen Ausrüster Erreà.

Das neue Design setzt auf die Vereinsfarben Grün und Weiß und enthält grafische Elemente mit regionalem Bezug. So sind unter anderem eine stilisierte Silhouette von Lustenau, die SUN MINIMEAL Arena sowie die umliegende Bergkulisse in das Trikot integriert.