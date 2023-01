Austria Lustenau startet mit Wintervorbereitung

Neben der Wiener Austria und dem LASK ist am Dienstag auch Aufsteiger SC Austria Lustenau in die Vorbereitung auf das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Lustenauer trainierten auf Kunstrasen und spulten am Nachmittag einen Cooper-Test ab.

Die Lustenauer gehen mit sieben Punkten Vorsprung auf Hartberg in einer komfortablen Position in die letzten sechs Runden des Grunddurchganges. Nur drei Zähler fehlen dem Tabellenachten auf Rang sechs und die Meistergruppe. „Wir haben von 16 Spielen zehnmal nicht verloren, das kann sich schon sehen lassen“, sagte Trainer Markus Mader über den Bundesliga-Herbst. Zum Frühjahrsauftakt muss sein Team allerdings am 11. Februar zum Ligakrösus nach Salzburg.

Lustenau will sich als Bundesliga-Klub etablieren

Mittelfristiges Ziel der Vorarlberger bleibt der Klassenerhalt. „Langfristig wollen wir uns in der Bundesliga etablieren und auf Jahre hinaus dortbleiben“, betonte Mader. Der Kader blieb über den Winter bisher unverändert. Zum Trainingsauftakt noch nicht mit der Mannschaft auf dem Platz standen die Mittelfeldspieler Adriel und Daniel Tiefenbach. Den Brasilianer Adriel plagen Knieprobleme, der Ungar Tiefenbach soll nach seinem vor fast einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss in den nächsten Wochen einsteigen.

Die Lustenauer heben am 26. Jänner zum Trainingslager nach Side in die Türkei ab. Insgesamt sechs Testspiele stehen bis zum Ligastart in Salzburg auf dem Programm.

(APA/Red.)/Bild: GEPA