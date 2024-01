Austria Lustenau stellt ersten Winter-Neuzugang vor

Das Tabellenschlusslicht der ADMIRAL Bundesliga stellt den ersten Neuzugang der Winter-Transferperiode vor. Leo Mikic kommt ablösefrei von den Jeannman Dragon nach Vorarlberg und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Mikic ist in Österreich, aber vor allem auch in Lustenau, kein Unbekannter. Nach Stationen in seiner Heimat Kroatien wechselte er im Winter 2019 zum FC Lustenau ins Vorarlberger Unterhaus und empfahl sich an der Holzstraße mit dutzenden Toren für ein Profi-Engagement beim Kapfenberger SV. Nach zwei Jahren in der Steiermark kam der Außenbahnspieler im Sommer 2021 zur SV Ried und bestritt für die Innviertler 56 Partien in der ADMIRAL Bundesliga, in denen er sieben Treffer erzielte und zwei Vorlagen lieferte. Schon bei seiner Zeit in Ried arbeitete Mikic mit Andreas Heraf zusammen, ehe er letzten Sommer in Südkorea anheuerte.

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir freuen uns, mit Leo einen flexiblen Offensivspieler bei uns in Lustenau begrüßen zu dürfen, der speziell durch seine Schnelligkeit und seine Qualitäten im Eins gegen Eins unser Offensivspiel bereichern wird. Für Leo spricht ebenfalls, dass er sowohl die Region, die Liga, den Abstiegskampf in Österreich als auch unseren Trainer bestens kennt. Er wird somit keine große Eingewöhnungszeit benötigen und uns sofort weiterhelfen.“

Leo Mikic: „Ich freue mich extrem zurück in Österreich bzw. in Lustenau zu sein. Ich habe mich hier vor einigen Jahren sehr wohlgefühlt und bin noch mit vielen Leuten von damals gut befreundet. Es war ein großer Wunsch von mir hierher zu kommen. Den Trainer kenne ich bereits aus meiner gemeinsamen Zeit in Ried. Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen.“

(Bild: Austria Lustenau)