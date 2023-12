Austria Lustenau stellt neuen Heraf-Co-Trainer vor

Nach der Bestellung von Andreas Heraf zum neuen Chefcoach konnte die Austria Lustenau kurz vor Jahreswechsel mit Dominik Visintainer nun auch einen neuen Co-Trainer vorstellen. Der 41-Jährige wechselt von Regionalligist SC Röthis zur Austria und unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Bereits 2012 startete Visintainer als Spielertrainer beim FC Sulz in seine Laufbahn als Übungsleiter, ehe er nach Stationen in Kennelbach und in Hard im Sommer 2019 beim SC Röthis den Trainerposten übernahm. Unter der Regie des neuen Co-Trainers der Austria erlebte das Team aus dem Vorderland einen beispiellosen sportlichen Aufschwung, feierte zwei Meistertitel in der VN.at-Eliteliga und stieg vergangenen Sommer in die Regionalliga West auf.

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Dominik einen ambitionierten und spannenden Trainer aus der Region als Co-Trainer bei uns begrüßen dürfen. Dominik ist fußballverrückt, hat bei seinen ersten Stationen als Cheftrainer sehr gute Arbeit geleistet und will nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung als Trainer gehen. Umso mehr freut es uns, dass er diese Entwicklung bei uns vorantreiben und gemeinsam mit Andreas Heraf dabei helfen will, den Verein wieder zurück auf die Siegerstraße zu führen. Ein Dank gilt auch dem SC Röthis für die unkomplizierte Vorgehensweise. Mit Andy, Dominik und dem restlichen bestehenden Staff sind wir nun sehr gut aufgestellt und beginnen am 4. Jänner gemeinsam die Mission Klassenerhalt.“

Co-Trainer Dominik Visintainer: „Ich hatte bei den Gesprächen mit Andreas Heraf und dem Verein von der ersten Minute an ein super Gefühl und freue mich auf diese neue, aber auch herausfordernde Aufgabe. Es erfüllt mich mit Stolz, für die Austria in der Österreichischen Bundesliga arbeiten zu dürfen und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft loszulegen.“

Quelle: austria-lustenau.at

Artikelbild: GEPA