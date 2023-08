Austria Lustenau verpflichtet neuen Innenverteidiger

Austria Lustenau hat sich Verstärkung in der Defensive geholt den und den französischen Innenverteidiger Boris Moltenis von Wisla Krakau verpflichtet. Wie die Vorarlberger bekanntgaben, erhält der 24-Jährige einen Vertrag bis mindestens Sommer 2025.

Nach den ersten Schritten als Jugendfußballer in seiner Heimat beim ASM Belfort wechselte Boris Moltenis zum damaligen französischen Zweitligisten FC Sochaux-Montbéliard. Über die zweite Mannschaft schaffte der 1,84m große französische Innenverteidiger den Sprung in den Profikader und konnte im Alter von 19 Jahren sein Debüt in der Ligue 2 feiern. Insgesamt absolvierte er 20 Partien in der Ligue 2 und vier Spiele im Coupe de France.

Bild: Austria Lustenau