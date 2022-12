Austria Lustenaus Teixeira weckt Interesse im In- und Ausland

via

Nach exklusiven Informationen von Sky Reporter Eric Niederseer gibt es reges Interesse aus dem In- und Ausland an SC Austria Lustenaus Bryan Silva Teixeira. Dem Vernehmen nach, haben mehrere namhafte Teams aus der österreichischen Bundesliga, unter anderem LASK, der SK Rapid Wien sowie SK Sturm Graz beim Kreativspieler der Vorarlberger angeklopft und ihr Interesse bereits deponiert. Auch der 1. FC Kaiserslautern aus der 2. Bundesliga in Deutschland soll demnach einen Transfer von Linksaußen Bryan Teixeira anstreben.

Der Nationalspieler der Kap Verden hat in der abgelaufenen Herbstsaison mit sechs Saisontoren und sieben Vorlagen in 16 Ligaspielen auf sich aufmerksam gemacht. Zudem verdreifachte der 22-Jährige in der laufenden Saison seinen Marktwert und ist mit € 1 Mio. aktuell der wertvollste Spieler im Kader von Austria Lustenau. Teixeira besticht durch seine technischen Fähigkeiten, seine Stärken im Eins-Gegen-Eins sowie durch Dynamik und seinen Abschluss.

Jahresplanung und Wichtigkeit Teixeiras als Argument für Verbleib

Angesprochen auf mögliche Interessenten meint Austria Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir sind im Winter nicht bestrebt, einen unserer wichtigsten Spieler abzugeben. Wie in den letzten Jahren klar ersichtlich war, planen wir unseren Kader immer über ein Jahr hinweg. Das ist nach wie vor unsere Haltung, außer bei einem wirklich unmoralischen Angebot. Im Sommer kann man darüber sprechen“.

Hoffnungsschimmer für die Interessenten könnte ein alternatives Modell sein: Spekuliert wird über einen Vorvertrag für den Sommer 2023 oder eine Verpflichtung im Winter und Rückleihe ins Ländle für den Rest der Saison 2022/23. Ein solches Szenario kennt man in Lustenau bereits: Auch Haris Tabakovic unterzeichnete bereits vergangenen Winter seinen Vertrag bei FK Austria Wien, der ihn erst nach Saisonende nach Favoriten lotste. Nach Sky Informationen wäre ein derartiges Transfermodell, abgesehen vom SK Sturm Graz, für jeden der Interessenten akzeptabel. Das Team von Christian Ilzer würde Bryan Teixeira jedoch bereits für die Frühjahrssaison gerne für sich gewinnen.

Kein Druck bei eigenen Transfers – „Es wird nicht viel passieren“

Zu den eigenen Verhandlungen und möglichen Wintertransfers meint Sportkoordinator Schneider gegenüber Sky Reporter Eric Niederseer: „Man muss ehrlicherweise sagen, dass es dank des letzten Spieltages und des Sieges deutlich ruhiger bei uns ist. Es ist kein Geheimnis, dass die Stürmerposition unsere Problemzone ist, aber unser Kader ist auch auf dieser Position breit aufgestellt, die Situation hat sich nicht geändert. Im Winter muss man sich außerdem die Fragen stellen: ‚Gibt es auf dem Markt überhaupt einen Spieler, der eine Qualität besitzt, die wir noch nicht im Kader haben? Gibt es im Winter einen Transfer, der dir direkt weiterhilft? Schwierig. Gibt es im Winter einen Transfer, der dir weiterhilft und noch dazu finanzierbar ist? Noch schwieriger.‘ Wir sind immer noch sehr früh dran, was mögliche Aktivitäten betrifft. Es ist so, dass wir es natürlich berücksichtigen werden, wenn es die Möglichkeit gibt, eine Verpflichtung zu tätigen, wir werden aber nicht panisch herumlaufen. Repräsentativ dafür ist das letzte Wintertransferfenster, hier haben wir mit Anderson nur einen Spieler verpflichtet. Stand jetzt kann ich sagen: Es wird nicht viel passieren oder sogar gar nichts.“

