Meister- & Qualifikationsgruppe: Die Tabellen nach der Punkteteilung

Die 22. und letzte Runde im Grunddurchgang brachte die letzten Entscheidungen im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe.

Austria Klagenfurt als Vierter, Hartberg als Fünfter und Rapid als Sechster haben in der letzten Runde des Grunddurchganges die Qualifikation für die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga fixiert. Die Kärntner und Hütteldorfer trennten sich im Stadion nahe dem Wörthersee mit 1:1, was beiden Teams reichte. Dementsprechend nahmen sie in den letzten 15 Minuten auch kein Risiko mehr und begnügten sich mit der Punkteteilung. Hartberg jubelte nach einem 1:1 gegen Sturm Graz.

Für die Wiener Austria war ein 2:0-Heimerfolg gegen WSG Tirol zu wenig. Bei Punktegleichheit mit dem Lokalrivalen aus Hütteldorf entschied der bessere direkte Vergleich für Rapid. Klagenfurt und Hartberg beendeten den ersten Teil der Meisterschaft einen Punkt davor. An der Spitze der Tabelle wuchs der Rückstand von Verfolger Sturm auf Salzburg auf vier Punkte an. Die „Bullen“ hatten schon am Samstag einen 1:0-Sieg beim LASK vorgelegt.

Keinen Sieger gab es beim 1:1 des Achten WAC gegen den Neunten Altach. Der Zehnte Blau-Weiß Linz verlor bei Schlusslicht Austria Lustenau mit 0:2. Die Vorarlberger rückten damit bis auf vier Zähler an den Vorletzen WSG Tirol heran. Nach der Punkteteilung schmilzt die Differenz in der Qualifikationsgruppe auf zwei Zähler.

Am Freitag geht das erste Spiel in der Meistergruppe los: Rapid empfängt den LASK zuhause – ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Austria Klagenfurt – SK Rapid

Per Remis in den Top Sechs: Der SK Rapid und Austria Klagenfurt ziehen nach einem 1:1 in die Meistergruppe ein. Die Hütteldorfer gehen dank Christoph Lang in Führung (39.), Christopher Wernitznig kann in der 73. Minute für Klagenfurt ausgleichen. Zum Spielbericht

TSV Hartberg – Sturm Graz

Hartberg reicht ein 1:1-Remis gegen den SK Sturm, um in die Meistergruppe einzuziehen. William Bøving bringt Sturm in der 29. Minute in Führung, ein traumhafter Freistoß von Donis Avdijaj sichert den Hartbergern das Remis (69.). Damit sind die Hartberger in der Meistergruppe. Zum Spielbericht

Austria Wien – WSG Tirol

Die Wiener Austria hat trotz eines Heimsieges gegen die WSG Tirol den Einzug in die Meistergruppe verpasst. Dominik Fitz erzielte beim 2:0 über die WSG zwei Tore per Elfmeter. Weil sich Klagenfurt und Rapid mit einem Remis trennten, steht die Austria nur auf Platz sieben. Zum Spielbericht

Wolfsberger AC – SCR Altach

Punkteteilung in Wolfsberg: Der WAC und Altach trennen sich 1:1. Augustine Boayke traf in Minute neun zur Führung für die Lavanttaler. Vesel Demaku erzielte nur sechs Minuten später den Ausgleich. Zum Spielbericht

Austria Lustenau – Blau-Weiß Linz

Austria Lustenau fährt zum Abschluss des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga den zweiten Saisonsieg ein. In Bregenz setzte sich das Team von Trainer Andreas Heraf mit 2:0 gegen Blau-Weiß Linz durch. Die Treffer erzielten Anderson und Joker Leo Mikic. Zum Spielbericht

Die Tabelle nach der 22. Runde

Die Tabelle der Meister- und Qualifikationsgruppe

