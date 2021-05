Austria-Nachwuchsspieler erhält Profivertrag

via

via Sky Sport Austria

Der FK Austria Wien stattet Florian Wustinger mit dessen ersten Profivertrag aus und bindet den 17-Jährigen drei Jahre bis Sommer 2024 an den Verein. Der Mittelfeldspieler schaffte in dieser Saison den Sprung aus der Akademie zu den Young Violets und feierte sein Debüt in der 2. Liga.

Florian Wustinger geht im kommenden Sommer in seine bereits zwölfte Saison bei Austria Wien. Seit 2010 trägt der talentierte Mittelfeldspieler das violette Trikot und durchlief den gesamten Nachwuchs- und Akademie-Bereich des Klubs.

Zur Saison 2020/21 wurde Wustinger in den Kader der Young Violets aufgenommen, am 9. April 2021 feierte er beim 2:1-Heimsieg über den FAC sein Debüt in der 2. Liga. Aufgrund einer Erkrankung blieb es vorerst bei diesem ersten Einsatz, dem ab Juli weitere folgen sollen.

Quelle: FK Austria Wien

Artikelbild: GEPA