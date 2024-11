Austria peilt gegen Hartberg den sechsten Sieg in Folge an

Die Austria schwebt in der ADMIRAL Bundesliga aktuell auf einer Erfolgswelle. Die in den letzten Jahren oft so gebeutelten „Veilchen“ feierten zuletzt fünf Siege in Serie und hievten sich auf Tabellenplatz drei. Am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) im Heimspiel gegen Hartberg soll nach der Länderspielpause nun der sechste Streich folgen. „Wir haben gute Waffen im Lager, um Hartberg zu schlagen. Wir wollen an die letzten Spiele anknüpfen“, sagte Verteidiger Philipp Wiesinger.

Einen Erfolgslauf von sechs Liga-Siegen in Serie verzeichnete die Austria zuletzt in der Meistersaison 2012/13. Titelträume gibt es in Favoriten noch keine, die jüngste Entwicklung stimmt dennoch positiv. „Die Spieler sind gut und halten zusammen. Sie machen das alles durch eine extrem gute Kultur, die sie hier geschaffen haben, möglich“, betonte Trainer Stephan Helm. Blenden will sich der 41-Jährige von der Siegesserie allerdings nicht lassen, im Spiel der „Veilchen“ herrsche noch Luft nach oben. „Wir sind nicht am Ende angekommen.“

Austrias Lieblingsgast Hartberg

Die zweiwöchige Länderspielpause habe man in Favoriten dazu genutzt, eine intensive Analyse durchzuführen, um den begonnenen Prozess weiter positiv voranzutreiben, verriet Helm. Der nächste Entwicklungsschritt soll bereits gegen Lieblingsgast Hartberg erkennbar sein. Die letzten fünf Heimspiele gegen die Oststeirer konnten die Veilchen allesamt für sich entscheiden, den Stärken der Gäste ist man sich am Verteilerkreis aber bewusst. „Sie kombinieren sehr gut, haben vor allem mit dem Ball gute Ideen und dribbelstarke Spieler. Aber wir sind gut vorbereitet und wollen ihnen durch unsere Herangehensweise die Stärken nehmen“, sagte Helm, dessen Team in der Generali-Arena in dieser Saison noch ungeschlagen ist.

Eine erfreuliche Meldung gab es aus dem Personalsektor. Innenverteidiger Johannes Handl, der unter der Woche zudem seinen Vertrag bis 2028 verlängert hatte, sammelte nach überstandener Knieverletzung im Testspiel gegen Traiskirchen (3:1) seine ersten Minuten. Für das Spiel gegen Hartberg soll er bereits voll einsatzfähig sein. Bis auf den Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi steht Helm damit der gesamte Kader zur Verfügung.

Positive Entwicklung auch in Hartberg

Eine positive Entwicklung durchlebte auch Hartberg unter Manfred Schmid. In den ersten acht Spielen unter dem Wiener, der sowohl als Spieler als auch als Trainer bei der Austria tätig war, holten die Steirer fünf Siege bei nur zwei Niederlagen. Auch abseits des Sportlichen schrieben die Hartberger zuletzt positive Schlagzeilen. Die Heimstätte des TSV wird nach einer millionenschweren Förderzusage des Landes Steiermark modernisiert. Dies ist nötig, um zukünftig die infrastrukturellen Auflagen der Bundesliga zu erfüllen.

(APA) Foto: GEPA