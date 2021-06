Austria & Rapid gewinnen erste Testspiele – Niederlagen für WAC & Admira

via

via Sky Sport Austria

Gleich mehrere Bundesliga-Teams sind mit ihren Testspielen endgültig in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Während der FK Austria Wien und der SK Rapid Wien ihre Partie gewinnen konnten, mussten der FC Flyeralarm Admira und der Wolfsberger AC Niederlagen hinnehmen.

Die Austria mühte sich gegen Vorwärts Steyr zu einem 2:1-Sieg. Erst ein Elfmetertor in der 90. Minute durch Dominik Fitz sollten der Elf von Trainer Manfred Schmid zum Sieg reichen. Zuvor hatte Benedikt Pichler sein Team in Führung gebracht.

Mit an Bord war neben Neuzugang Manfred Fischer auch der nordmazedonische Testspieler Filip Antovski. Der 19-jährige Linksverteidiger war zuletzt von Dinamo Zagreb an Slavia Sofia verliehen und ist nun in Favoriten unter Beobachtung.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Rapid besiegt Lafnitz – klare Pleite für die Admira

Torreicher endete der Testspieltag für Lokalrivale Rapid: Die Hütteldorfer bezwangen Zweitligist Lafnitz mit 5:2 (2:1). Fountas (6.), Knasmüllner (30.), Dijakovic (46.), Kitagawa (66.) und Schick (72.) erzielten die Treffer beim Erfolg.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Ergebnistechnisch weniger erfreulich endete das erste Testspiel der Admira: Gegen den slowakischen Champion Slovan Bratislava unterlagen die Südstädter mit 0:4. Einem prominenten Gegner stellte sich auch der Wolfsberger AC. Beim Test gegen den griechischen Meister Olympiacos Piräus verloren die Lavanttaler mit 0:1.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.