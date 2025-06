Austria-Rückkehr von Sarkaria? Werner: „Sind schon sehr weit“

Was bereits vor wenigen Tagen von mehreren Medien berichtet wurde, hat nun auch Austria-Sportvorstand Jürgen Werner im offiziellen Podcast des Klubs, dem „Viola Podcast“, bestätigt: Die Rückkehr von Manprit Sarkaria zur Wiener Austria steht kurz bevor.

„Wir sind schon sehr weit“, erklärte Werner und ergänzte: „Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen einen Durchbruch feiern können und er auch schon ins Trainingslager einrücken kann.“

Der 28-jährige Offensivspieler wechselte 2013 in die Akademie der Veilchen, durchlief dort sämtliche Stationen und debütierte im Oktober 2017 beim Wiener Derby in der Bundesliga. Nach 78 Pflichtspielen für Austria Wien wechselte Sarkaria 2021 zum SK Sturm Graz, wo der Wiener zwei Meistertitel und zwei Cupsiege feiern durfte. Im ÖFB-Cupfinale 2022/23 erzielte Sarkaria einen Doppelpack gegen Rapid und wurde zum gefeierten Cup-Helden.

Im Jänner dieses Jahres folgte dann der Wechsel in die chinesische Super League zu Shenzhen Peng City, erzielte zwei Tore und ebensoviele Vorlagen in 15 Pflichtspielen für den Verein. Der Stürmer hätte bei Shenzhen bis 2026 Vertrag, nun kehrt Sarkaria aber in seine Heimat zurück und will zur alten Stärke finden.

(Red.) Foto: GEPA