Austria-Rückkehrer Holland will „gutes Vorbild“ für junge Spieler sein

Austria-Rückkehrer James Holland hat sich am Montagabend bei „Talk und Tore“ zu seiner Rolle bei den Veilchen geäußert. Als Führungspersönlichkeit möchte der Australier mit seiner Erfahrung vorangehen und den jungen Spielern im Kader mit Rat und Tat zur Seite stehen.

„Ich will die jungen Spieler unterstützen – auch in der Kabine und nicht nur auf dem Platz. Ich bin jederzeit bereit für eine Konversation, um den Jungs zu helfen“, sagte Holland.

„In erster Linie muss man ein gutes Vorbild sein. Es war dem Verein und dem Trainerteam wichtig, dass die jungen Spieler sehen, wie es ist, ein Profi zu sein. Da kann ich schon was zeigen und das versuche ich auch jeden Tag zu zeigen“, so Holland weiter. Für Egotrips innerhalb der Mannschaft hat Holland indes wenig übrig: „Die ´Mannschaft first´-Mentalität zu haben, ist sehr wichtig und das versuche ich auch zu leben und in die Mannschaft reinzubringen.

Holland war 2012 von AZ Alkmaar zur Austria gewechselt und trug drei Jahre das Trikot der Veilchen, ehe er 2015 zum MSV Duisburg weiterzog. Über die Stationen Adelaide United, Liaoning FC und LASK kehrte der 33-Jährige in diesem Sommer zu Austria Wien zurück.

