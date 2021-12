Austria Salzburg: Max Aicher Gruppe stellt Stadionpläne vor

Die Max Aicher Gruppe hat am Montag ihre Pläne für ein neues Mehrzweckstadion präsentiert. Das neue „Max Aicher Stadion“ soll 5.000 Zuschauern Platz bieten und die neue Heimstätte des aktuellen Tabellenzweiten der Landesliga Salzburg werden. Das Besondere an der Anlage: Auch Wohnungen sollen in den Stadionkomplex integriert werden.

Durch das Projekt soll dem SV Austria Salzburg ein neues Heimstadion geboten werden, das höheren Anforderungen entspricht als die aktuelle Heimstätte in Salzburg-Maxglan. Das ist nicht nur wegen eines möglichen Aufstiegs der Salzburger Austria von Bedeutung, sondern auch, weil die Genehmigungen für das alte Max Aicher Stadion in Maxglan im Jahr 2024 auslaufen. Das Projekt soll insgesamt rund 193 Millionen Euro kosten. Davon sind etwa 30 Millionen allein für den Stadionbau vorgesehen. 28 Millionen Euro sind für den Bau einer 1.200 Parkplätze umfassenden Tiefgarage unter dem Komplex eingeplant, die restlichen rund 135 Millionen sollen für den Bau von 428 Wohnungen anfallen.

Die Austria soll als Hauptmieter ein Heimrecht erhalten. Neben Fußball sollen aber auch andere Sportarten in der Arena ausgeübt werden können, unter anderem American Football. Christine Gappmayer, Obfrau des Erstliga-Footballteams Salzburg Ducks, verspricht sich von der neuen Arena eine größere Rolle für Salzburg im österreichischen Football. Gappmayer sieht nicht nur für ihren Verein die Chance auf eine neue Spielstätte, sondern hofft auch auf einen Austragungsort für die Austrian Bowl, das Finalspiel der heimischen Liga. Auch der Generalsekretär des American Football Bundes Österreich, Christoph Seyrl, sieht das Projekt positiv. „Als Generalsekretär des American-Football-Bundes begrüße ich das Projekt, ein Stadion für 5.000 Fans in Salzburg, in der Mitte von Österreich, zu bauen sehr. Wir sind immer wieder für die Austrian Bowl oder das Nationalteam auf der Suche nach einer Spielstätte, aber Österreich bietet da derzeit nicht viele Möglichkeiten“, so Seyrl.

Umsetzung noch nicht gesichert

Austria-Salzburg-Obmann Claus Salzmann zeigte sich am Montag begeistert von den Plänen des neuen Stadions. Gesichert ist die Umsetzung des Projekts aber noch nicht. Die Frage nach der Umsetzbarkeit sei schwer zu beantworten, so Salzmann. Er glaube aber an eine „Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten. Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner hatte sich zuletzt noch negativ zu den Plänen der Unternehmensgruppe geäußert. Max Aicher selbst zeigt sich bezüglich der Realisierung der Pläne optimistisch. „Ein Stadion für Salzburger Fans kann es natürlich in erster Linie dann sein, wenn es in Salzburg ist“, sagte der Unternehmer. „Wir werden alles dafür tun. Wir können nur ein Angebot an die Politik machen“.

