Austria Salzburg verpflichtet Leihspieler vom GAK fest

Moritz Eder verlässt den Bundesligisten GAK und wechselt zum SV Austria Salzburg in die ADMIRAL 2. Liga.

Der 22-Jährige, der bereits in der Rückrunde an die Salzburger verliehen war, wechselte im Sommer 2024 als Perspektivspieler zum GAK.

Beim Bundesligisten kam Eder nie zu seinem Kampfmannschaftsdebüt, unterstützte jedoch die Amateure in elf Partien. In der Winterpause folgte der Wechsel per Leihe nach Salzburg, wo sich die Austria zu diesem Zeitpunkt in einem hart umkämpften Rennen um den ersten Platz befand.

Nach 14 Partien und einem Treffer konnte Eder schlussendlich den Aufstieg in die 2. Liga bejubeln. „Moritz hat bereits eine solide Rückrunde bei Austria Salzburg absolviert und zurecht das Interesse für eine Fixverpflichtung geweckt. Wir wünschen ihm alles Gute bei seinem neuen Verein“, so Sportdirektor Didi Elsneg.

Bild: GEPA