Mit positiver Bilanz: Austria jagt gegen Altach ersten Heimsieg

Auf den Befreiungsschlag soll die Bestätigung folgen: Der FK Austria Wien hat im heutigen Spiel der achten Runde den ersten Heimsieg der Saison im Visier. Gegen den SCR Altach (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass live) verloren die Violetten zwar die letzte Partie, einige Statistiken schenken dem Team von Manfred Schmid aber Zuversicht.

So gelang Austria Wien mit dem ersten Ligasieg gegen den LASK gleichzeitig das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Nach einem Fehlstart mit dem Aus in der Qualifikation der Europa Conference League sowie einer Pleite gegen Ried bessert sich somit laufend die Bilanz des Vereins.

Gegen die Vorarlberger gewann die Elf aus Favoriten zudem die vergangenen drei Heimspiele und ist saisonübergreifend seit insgesamt neun Partien zuhause ungeschlagen. Trotz der Krisenstimmung der letzten Monate eine nahezu historische Bilanz: Solch eine Erfolgsserie gelang der Austria nämlich letztmals in der Meistersaison 2012/13. Darüber hinaus verlor Altach insgesamt bereits 14 Ligamatches auswärts in Favoriten, ebenso viele wie in der Teamgeschichte bei Salzburg und Sturm.

Fischer schoss Altach in Vorsaison zum Sieg im direkten Duell

Doch gleichzeitig haben die Wiener mit Altach noch eine Rechnung aus der Qualifikationsgruppe der vergangenen Spielzeit offen: Am 8. Mai siegte der SCRA mit 2:1, den zweiten Treffer erzielte der heutige Austria-Profi Manfred Fischer. Mit bereits zehn Pflichtspielen ist der Neuzugang einer der Dauerbrenner und neben Mittelstürmer Marco Djuricin die Konstante in der FAK-Offensive.

Den umgekehrten Weg wählte im Sommer Lukas Prokop, der von den Young Violets in den Westen transferiert wurde. Der Bruder des Offensivakteurs Dominik Prokop kam in bislang drei Saisonspielen zum Einsatz. Mit dem zuletzt angeschlagenen Torhüter Tino Casali, der womöglich zurückkehrt, und Marco Meilinger, der 57 Mal für die Wiener spielte, stehen zwei weitere Ex-Austrianer im Kader von Coach Damir Canadi. Der Betreuer lief in seiner aktiven Zeit selbst in der Bundesliga für den FAK auf.

Im Falle eines Sieges könnte die Austria sogar vorübergehend auf den vierten Platz vorrücken – obwohl man vor einer Woche noch das Schlusslicht darstellte. Altach könnte indes im Idealfall sogar den dritten Rang übernehmen und die Konkurrenten weiter unter Druck setzen.

