Austria soll Abnehmer für Edomwonyi gefunden haben

via

via Sky Sport Austria

Der FK Austria Wien hat offenbar einen Abnehmer für Bright Edomwonyi gefunden. Der Stürmer soll laut der “Krone” zum Club von Trainer Damir Canadi, Atromitos Athen, wechseln.

Der 26-jährige Nigerianer spielt seit Sommer 2018 für die Austria. In 65 Spielen erzielte er nur acht Tore. Edomwonyi wurde in der aktuellen Saison lediglich fünf Mal von Peter Stöger in der Bundesliga eingesetzt.

Die finanziell schwer angeschlagenen “Veilchen” würden somit Edomwonyi, der einen Vertrag bis Sommer 2022 besitzt, vorzeitig von der Gehaltsliste bekommen.

Artikelbild: GEPA