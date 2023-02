Austria-Sportdirektor Ortlechner: „Der Klub hat seine sportliche Identität verloren“

via

via Sky Sport Austria

Austria Wien-Sportdirektor Manuel Ortlechner war am Montagabend zu Gast bei „Talk & Tore“. Dort sprach der 42-Jährige u.a. über seine Ziele mit den „Veilchen“.

„Der Klub hat seine sportliche Identität verloren. Niemand konnte mehr sagen, wofür die Austria sportlich steht. Der wichtigste Punkt ist, dass wir in zweieinhalb Jahren wieder für etwas stehen. Du musst eine Identität finden, ohne jemanden zu kopieren. Man muss aufpassen, dass man den modernen Fußball nicht verschläft. Ich will die alte Austria mit den Gegebenheiten des modernen Fußballs kombinieren.“, so Ortlechner im Gespräch mit Sky-Moderatorin Kimberly Budinsky.

