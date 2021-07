Austria-Sportdirektor Ortlechner kündigt weitere Neuzugänge an

Die Wiener Austria ist mit einem 4:0-Sieg in die neue Pflichtspiel-Saison gestartet. Bevor am kommenden Wochenende der Bundesliga-Aufakt bei der SV Ried am Programm steht, will der FAK noch am Transfermarkt zuschlagen.

Der neue Sportdirektor Manuel Ortlechner erwartet intensive nächste Tage. “Wir müssen schauen, dass wir den ein oder anderen Transfer noch zumachen.” Auf einen möglichen Neuzugang in der Innenverteidigung angesprochen, meinte Ortlechner. “Das wird man nächste Woche sehen, wir erledigen schon unsere Hausaufgaben.”

Auch Neo-Coach Manfred Schmid sprach nach dem Spiel über mögliche Neuzugänge: “Natürlich tut sich was.” Vor allem in der Innenverteidigung hat die Austria Handlungsbedarf, wie auch Schmid meinte und ergänzte: “Da wird sich in kürzester Zeit was ändern.” Mit Johannes Handl und Christian Schoissengeyr stehen nur zwei Innenverteidiger im Kader der Wiener Austria.

(APA) / Bild: GEPA