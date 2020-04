FK Austria Wien startet am Mittwoch ins Kleingruppentraining.

Das gaben die “Veilchen” am Montagabend bekannt. “Bei uns waren alle Spieler immer in Österreich, auch die Legionäre. Das war von uns so gewollt und dahingehend wurde für die Spieler auch alles so geregelt”, teilte die Austria auf APA-Anfrage mit.

Der SV Mattersburg steigt frühestens am Donnerstag ein, davor werden Spieler und Betreuer Coronavirus-Tests unterzogen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA