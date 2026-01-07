Austria startet „voller Tatendrang“ – Stürmersuche läuft

Die Wiener Austria ist auf Stürmersuche in die Frühjahrsvorbereitung gestartet. Trainer Stephan Helm hatte beim Auftakt ins Frühjahr am Mittwoch bis auf die Langzeitverletzten alle Mann an Bord. Die Angriffsformation ist beim Fünften der ADMIRAL Bundesliga aber noch ausbaufähig.

Der neue sportliche Chef im Hintergrund lässt bei der Austria ebenfalls noch auf sich warten. Ein neues Gesicht suchte man bei der ersten Einheit auf Kunstrasen in der hauseigenen Akademie vergebens.

Helm gab sich zuversichtlich. „Wir haben die Zeit genutzt, um Dinge aufzuarbeiten. Wir sind mit viel Tatendrang reingestartet“, meinte der Cheftrainer nach der ersten Raseneinheit des neuen Jahres.

Dass noch ein Angreifer kommen soll, liegt auf der Hand. In der Offensivabteilung ist die Austria nach den langwierigen Verletzungen von Manprit Sarkaria und Noah Botic dünn aufgestellt. So half im Herbst auch Kapitän Manfred Fischer vorne aus.

Gerücht um LASK-Angreifer Entrup

Dem Vernehmen nach sollen die Favoritner an dem beim LASK im Herbst bei seinen wenigen Einsätzen torlos gebliebenen Maximilian Entrup interessiert sein.

Der ehemalige Austria-Nachwuchsspieler weilt derzeit mit den Linzern im Trainingslager in der Türkei. Ob der finanziell klammen Lage der Austria scheint nur ein Leihgeschäft um den 28-Jährigen realistisch. Michael Wagner ist erstmals gefragt. Bei den Abgängen war der Neo-Sportdirektor der „Veilchen“ schon am Werk.

Zwei Austria-Youngster abgegeben

Außenverteidiger Luca Pazourek ging leihweise zu Hartberg, bei Abwehrtalent Ifeanyi Ndukwe steht der millionenschwere Wechsel zu Liverpool vor dem Abschluss. Für den U17-Vizeweltmeister soll die Austria drei Millionen Euro erhalten und auch eine Weiterverkaufbeteiligung ausgehandelt haben.

Im Frühjahr soll der ab 3. März 18-Jährige noch im violetten Trikot zu sehen sein, ehe er zu rot wechselt. Am Mittwoch war Ndukwe bei den Profis dabei. Ebenfalls zu sehen war Johannes Handl, dessen Comeback nach einer Viruserkrankung nicht überstürzt erfolgen soll.

Wer wird Sport -Vorstand?

Gesucht wird bei der Austria nicht nur ein Stürmer. Auch ein neuer Sport-Vorstand soll nach dem Abgang von Jürgen Werner Ende August kommen. Der Deutsche Tomas Zorn (39) wurde von der Investorengruppe Anfang Dezember als Kandidat vorgeschlagen. Die Personalie muss im Aufsichtsrat abgesegnet werden. Die Vertreter des Clubs um Präsident Kurt Gollowitzer können Zorn ablehnen. Ein Veto ist nur einmalig möglich, was Spekulationen Tür und Tor öffnet.

Dass der den Investoren angehörige Werner und die Clubspitze mit Gollowitzer und Finanzchef Harald Zagiczek aufeinander nicht gut zu sprechen sind, ist ein offenes Geheimnis. Mittlerweile sind zwei Termine verstrichen. Nachdem eine ursprünglich für 30. Dezember angesetzte Sitzung abgesagt wurde, sollte der Aufsichtsrat am Montag zusammenkommen. Terminprobleme der Mitglieder sorgten jedoch für eine neuerliche Verschiebung. Wann nun getagt wird, ist unklar.

(APA)/Bild: GEPA