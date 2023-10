Austria-Stürmer Gruber über mögliche ÖFB-Einberufung: „Mache mir jetzt keinen Druck“

Andreas Gruber befindet sich bei der Wiener Austria aktuell in einer überragenden Form. In der 204. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis spricht der 28-Jährige über eine mögliche Einberufung in das ÖFB-Team.

„Ich mache einfach das, was ich gerne mache, und das ist Fußball spielen. Ich will einfach arbeiten, Gas geben, Tore schießen und alles kommt dann eh von selber“, sagt Gruber über eine mögliche Einberufung ins ÖFB-Team. „Natürlich ist man froh, wenn man ins Nationalteam einberufen wird, aber ich mache mir jetzt keinen Druck oder ärgere mich, wenn ich nicht dabei bin. Der Teamchef macht die Einberufung und alles andere kann ich nur mit Leistung beeinflussen. Ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg und den will ich auch weiterführen.“

Vom aktuellen Kurs der Nationalmannschaft ist der 28-Jährige jedenfalls überzeugt: „Ich glaube, sie haben das sehr gut gemacht bis jetzt. Sie spielen einen sehr ekligen Fußball, ähnlich wie Salzburg. Sie sind aggressiv, giftig nach vorne und haben hinten trotzdem noch einen Mann. Und das mögen die Gegner halt gar nicht. Man sieht es auch bei Salzburg in der Champions League, wie erfolgreich man sein kann. Das ist gerade der Fall im Nationalteam, sie machen es einfach sehr gut.“

Bild: GEPA