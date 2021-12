Austria-Talent Gintsberger erhält Profivertrag

Austria Wien hat Talent Mario Gintsberger mit dessen erstem Profivertrag ausgestattet. Das teilen die Veilchen am Dienstag Nachmittag offiziell mit.

Der Rechtsverteidiger war 2017 aus Kirchberg in die U15 der Austria-Jugend gewechselt und hat sich in dieser Saison bei den Young Violets in der 2. Liga einen Stammplatz erkämpft. In Zukunft soll sich der 18-Jährige in der Austria-Kampfmannschaft für höhere Aufgaben empfehlen.

„Mario hat sich in den letzten Jahren zu einem Vollblut-Austrianer entwickelt. Er hat in der 2. Liga die ersten Schritte im Erwachsenenfußball gemacht und seine Aufgaben gut erledigt. Wir sehen etwas in ihm, jetzt liegt es an ihm, weiter dranzubleiben“, sagte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner über die Personalie.

Quelle: FK Austria Wien