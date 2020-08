Austria testet gegen Stögers Ex-Club

Der FK Austria Wien wird im Rahmen der Sommer-Vorbereitung ein Testspiel gegen Borussia Dortmund absolvieren. Gespielt wird am Sonntag, den 16. August, um 16:00 Uhr in Altach. Vier Tage zuvor trifft Altach auf den BVB.



Die Veilchen starten diesen Freitag und Samstag mit den sportmotorischen Tests in die Sommer-Vorbereitung. Am kommenden Montag, den 10. August, findet das erste Mannschaftstraining auf den Trainingsplätzen der Generali-Arena statt, die genaue Uhrzeit ist noch nicht fixiert.

Das erste Testspiel der neuen Saison wird am Freitag, den 14. August, in Laa an der Thaya über die Bühne gehen, Gegner ist Slavia Prag, der Ankick um 16:30 Uhr. Nur zwei Tage später gastiert Austria Wien in Altach, Peter Stöger trifft dort in seinem zweiten Testspiel als General Manager Sport auf seinen Ex-Klub Dortmund.

Der BVB befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz und kommt für die Begegnung nach Vorarlberg. Das letzte Duell zwischen der Austria und Dortmund war das große Eröffnungsspiel der Generali-Arena im Sommer 2018, damals setzten sich die Borussen mit 1:0 durch.

Artikelbild: GEPA