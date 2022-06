Austria-Torhüter Früchtl: Jedes Training mit Neuer „Gold wert“

Nach dem Abschied von ÖFB-Teamtorhüter Patrick Pentz setzt der FK Austria Wien in der kommenden Saison auf Christian Früchtl. Der Neuzugang aus Bayern spricht nach der ersten Einheit der Vorbereitung über die Trainings mit Manuel Neuer sowie über Ex-Teamkollege David Alaba.

„Jedes Training ist Gold wert, weil man so viel mitnehmen kann. Man schaut sich sehr viel von ihm ab. Er ist immer noch der beste Torwart der Welt für mich. Er gibt mir Tipps und wir sind auch sehr gute Freunde geworden“, erklärt der 22-Jährige, der in der vergangenen Saison 17 Mal in der Bundesliga im Kader des FC Bayern stand und in der letzten Runde mit einem Kurzeinsatz belohnt wurde, über den fünffachen Welttorhüter Neuer.

Früchtl: Alaba ein „typischer Österreicher“

Auch über seinen ehemaligen Bayern-Teamkollegen Alaba sagt Früchtl nur Positives. Speziell Alabas menschliche Seite ist dem Ex-DFB-Nachwuchstorhüter abseits des Rasens hängen geblieben. „Ein super Typ, immer zu Späße aufgelegt. Ein typischer Österreicher, so ein Schlawiner. Wenn er von der Nationalmannschaft zurückgekommen ist, war der Wiener Schmäh schon wieder sehr vorhanden“, sagt Früchtl mit einem breiten Grinsen.