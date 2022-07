Austria und Ried siegen klar – Lustenau zittert sich in die nächste Runde

Austria Wien steigt souverän in die zweite Runde des ÖFB-Cup auf. Gegen den FC Wels feiern die Wiener einen deutlichen 7:0-Auswärtssieg und ziehen in die nächste ÖFB-Cup-Runde ein.

Aufseiten der Austria lieferten sich Manfred Fischer (10., 25./Elfmeter, 56., 74.) und Aleksandar Jukić (11., 51., 55./Elfmeter) ein Privatduell, wer das Feld als erfolgreichster Torschütze verlassen darf. Die Austria ging nach einem Kopfball-Treffer von Fischer nach Gruber-Flanke, bei der sich Wels-Torhüter Rene Engel verschätzte, in Führung – anschließend ging es Schlag auf Schlag. Vor allem in der zweiten Hälfte bekam das Match den Charakter eines Trainingsspiels. „Wir wollten von Anfang an schauen, dass wir die Partie relativ früh in die Hand nehmen“, sagte Fischer. Das vom Steirer verratene Ziel, zweistellig zu gewinnen, ging sich jedoch nicht aus.

Ried, der Cup-Finalist der vergangenen Saison, siegte beim FC Stadlau in Wien mit 4:0, Christoph Monschein traf im Doppelpack. Der Gegner musste nach einer Roten Karte allerdings fast 80 Minuten in Unterzahl agieren. Austria Lustenau lag gegen den FC Marchfeld Donauauen nach einem Tor von Marc Ortner in der 12. Minute lange 0:1 im Rückstand, ehe Pius Grabher in der 47. den Ausgleich für den Bundesliga-Aufsteiger markierte. Stefano Surdanovic (53.) und Anthony Schmid (65.) ebneten den Weg zum 3:2-Sieg. Am Freitag waren bereits die Bundesligisten Salzburg (Titelverteidiger), Rapid, Austria Klagenfurt, Hartberg und WSG Tirol weitergekommen.

