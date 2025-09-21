Austria und St. Pölten in Frauen-Bundesliga weiter makellos

Vizemeister Austria Wien und Titelverteidiger SKN St. Pölten sind an der Tabellenspitze der Frauen-Fußball-Bundesliga weiter im Gleichschritt unterwegs.

Der Tabellenführer aus Favoriten fertigte Aufsteiger Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg am Sonntag in Stegersbach 7:0 ab, die Niederösterreicherinnen behielten bei der Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz mit 2:0 die Oberhand. Für beide Teams war es der fünfte Sieg im fünften Spiel.

Drei Punkte dahinter liegt Sturm Graz, das aber schon sechs Partien absolviert hat. Der Dritte bezwang den Sechsten Red Bull Salzburg auswärts 1:0, wobei Sandra Jakobsen mit ihrem Tor in der 48. Minute zur Matchwinnerin avancierte.

(APA) / Artikelbild: GEPA