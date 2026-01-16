Austria unterliegt Nordsjaelland – GAK schlägt Admira klar

Österreichs Fußball-Clubs haben am Freitag weitere Testspiele in der Vorbereitung bestritten.

Austria Wien musste sich dabei dem dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland mit 2:4 geschlagen geben. Die Partie am ÖFB Campus wurde über zweimal 60 Minuten ausgetragen. Für die Wiener Austria trafen Johannes Eggestein in der 38. Minute sowie Kelvin Boateng (54.).

Einen erfolgreichen Test absolvierte der GAK. Die Grazer setzten sich gegen Zweitligist Admira mit 3:0 durch. Nach torloser erster Hälfte sorgten Frieser (66.), Harakate (88.) und Hofleitner (89.) für den klaren Erfolg.

(Red.) / Bild: Imago