Austria-Urgestein Grünwald beendet Karriere

Alexander Grünwald beendet mit Ende der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga nach elf Jahren bei den Profis der Wiener Austria seine Karriere. 78 Tore in 325 Spielen für die Violetten schrieb der 32-jährige Mittelfeldspieler bisher an. Mit seinem Langzeitverein holte Grünwald, der als Teenager aus Klagenfurt in den Austria-Nachwuchs gewechselt war, 2013 den Meistertitel. Ein Kreuzbandriss verwehrte ihm die Teilnahme an der Champions League mit den Wienern. „Alex Grünwald hat eine Dekade mitgeprägt. Für mich ist er der Inbegriff eines Austrianers“, sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner, der mit Grünwald noch gemeinsam gespielt hatte. In den vergangenen beiden Saisonen war die Nummer 10 der Austria in erster Linie als Wechselspieler zu sehen. In diesem Frühjahr erzielte er gegen den WAC und die Admira dann wichtige Treffer im Rennen um die Meistergruppen-Teilnahme. Vor Grünwald hatte mit Markus Suttner ein weiterer Routinier der Austria bereits verlautbart, seine Karriere im Sommer zu beenden.

Das Statement von Grünwald über sein Karriereende:

„Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, nach dieser Saison meine Karriere als Fußballer zu beenden. Es ist eine Entscheidung, die mir nicht leichtfällt, weil Fußball ist und war mein Leben seit ich denken kann. Ich denke aber, es ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um mehr Zeit meiner Familie zu widmen und nach etlichen Verletzungen meinen Körper und meine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.

Ich verspüre große Dankbarkeit, solange Teil der Fußballwelt gewesen zu sein. Nach meinem Debüt 2007 bei der Austria konnte ich mich ab 2008 bis 2011 drei Jahre in Wr. Neustadt entwickeln mit dem Höhepunkt, dem Gewinn des Meistertitels in der zweiten Liga. Meine Rückkehr zur Austria 2011 wird mir immer in Erinnerung bleiben, gekrönt vom Meistertitel 2013, dem Champions-League-Einzug und von vielen Europacup Nächten – ich werde diese Momente nie vergessen. Es erfüllt mich mit Stolz, so lange Kapitän der Austria gewesen zu sein und fast ausschließlich für einen Verein gespielt zu haben.

Große Dankbarkeit verspüre ich auch für die Wertschätzung, die ich von den Verantwortlichen und den Fans der Wiener Austria über all die Jahre erfahren durfte und sehe dies nicht als selbstverständlich an.

Am Ende möchte ich DANKE sagen an alle Wegbegleiter, Trainer und Personen, die in mir etwas gesehen und mich gefördert haben. Danke an meinen Berater, an alle Physiotherapeuten/Masseure, ohne die so eine lange Karriere mit meinen körperlichen Voraussetzungen nicht möglich gewesen wären. Vor allem DANKE an meine Eltern & meinen Bruder, die durch ihre Aufopferung und Hingabe den Grundstein für alles gelegt haben und an meine Frau, die mir nach Rückschlägen immer zur Seite gestanden ist. Ich liebe euch über alles!

Zu guter Letzt, danke an alle Fans. Ohne euch wären diese ganzen Emotionen nicht möglich gewesen und ich werde jedem von euch für immer dafür dankbar sein, dass mein Name Alex Grünwald durch die Stadien Österreichs und Europas gehallt hat.“

(FK Austria Wien / APA)

Bild: GEPA