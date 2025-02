Austria verlängert mit Mittelfeld-Talent

Der FK Austria Wien bindet Mittelfeld-Talent Philipp Maybach langfristig an den Verein und verlängert seinen Vertrag bis Sommer 2028. Außerdem erhält der 17-Jährige die Möglichkeit, Spielpraxis beim Kooperationsverein SV Stripfing in der 2. Liga zu sammeln.

Im Alter von 13 Jahren wechselte Maybach von der Vienna zur Austria und durchlief dort angefangen von der U15 alle Akademie-Teams, ehe er bereits mit 16 Jahren den Sprung zu den Young Violets schaffte.

Nach 13 Einsätzen in der Regionalliga Ost wurde er im Sommer in den Kader der Kampfmannschaft unter der Regie von Stephan Helm integriert. Am 18. August 2024 beim 1:1 in Hartberg feierte der Sechser sein Bundesliga-Debüt im Alter von 16 Jahren, 8 Monaten und 4 Tagen und trug sich damit als jüngster Austrianer seit Bundesliga-Gründung 1974/75 in die Geschichtsbücher ein.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Die Vertragsverlängerung von Philipp Maybach ist in erster Linie eine Anerkennung für all seine Wegbegleiter der vergangenen Jahren und unterstreicht die hervorragende Arbeit in unserer Akademie. Philipp vereint zahlreiche Qualitäten, die wir uns von einem modernen Sechser erwarten: Neben seiner ausgeprägten Physis verfügt er über eine sehr gute technische Ausbildung, ist sehr fokussiert und hat ein gutes Umfeld. Im letzten Jahr hat Philipp eine rasante Entwicklung durchlaufen und in sehr kurzer Zeit den Sprung über die Akademie und Young Violets zu den Profis geschafft. Nun liegt unser Fokus darauf, ihn bestmöglich dabei zu unterstützen, im Profibereich Fuß zu fassen. Deshalb erhält er die Chance, bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing wertvolle Spielpraxis auf Zweitliga-Niveau zu sammeln.“

Philipp Maybach: „Als Eigenbauspieler, der die gesamte Akademie durchlaufen hat, bei meinem Verein Profi zu werden, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich bin dankbar für das Vertrauen und will dieses auf dem Platz zurückzahlen. Mein Ziel ist es, mich zukünftig fix in der Kampfmannschaft von Austria Wien zu etablieren.“

