Austria verlängert Vertrag mit Huskovic

Der FK Austria Wien hat am Montagabend die Vertragsverlängerung mit Muharem Huskovic bekanntgegeben. Der 18-jährige Stürmer unterschreibt ein Arbeitspapier bis Sommer 2025.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

In dieser Saison kam der ÖFB-U21-Teamspieler bisher elf Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Dabei konnte Huskovic auch seine ersten beiden Tore in Österreichs höchster Spielklasse erzielen.

Huskovic spielt seit Sommer 2016 für Austria Wien und durchlief im Anschluss den violetten Akademie-Bereich von der U15 bis zur U18. Im Frühjahr 2020 beförderte Harald Suchard Huskovic zu den Young Violets, wo er nur wenige Wochen später einen Rekord aufstellte.

Jüngster Hattrick-Schütze der 2. Liga

Am 17. Juli 2020 avancierte Huskovic beim 8:2-Heimsieg gegen die Juniors OÖ im Alter von 17 Jahren und 135 Tagen zum jüngsten Spieler seit Gründung der Bundesliga 1974/75, der drei oder mehr Treffer in einem Spiel der zweithöchsten Spielklasse erzielen konnte. Huskovic beendete die Saison mit fünf Toren als zweitbester Schütze der Young Violets.

Im September 2020 unterzeichnete Huskovic seinen ersten Profivertrag bei Austria Wien. Zur Saison 2020/21 zählte er zum absoluten Stamm von Harald Suchard, in 24 Spielen gelangen Huskovic vier Treffer. Am 26. Jänner 2021 feierte Huskovic sein Bundesliga-Debüt, als er beim 4:0-Auswärtssieg der Veilchen bei der Admira eingewechselt wurde.

Muharem Huskovic: „Mein erster Gedanke war immer bei der Austria zu bleiben und ich bin froh, dass ich hier weiter meinen Weg gehen kann. Ich fühle mich einfach wohl und ich denke das ist enorm wichtig, um gute Leistungen zu bringen. Es gab natürlich auch Angebote aus dem Ausland, die für manch andere vielleicht in Frage gekommen wären, aber für mich war das jetzt die einzig richtige Lösung für meine weitere Entwicklung und Karriere. Wir haben uns als Team und ich mir persönlich natürlich Ziele gesetzt, wollen gemeinsam in die Meistergruppe und den internationalen Startplatz holen. Da möchte ich der Mannschaft mit starken Leistungen und so vielen Toren wie möglich helfen.“

Manuel Ortlechner, Sportdirektor: „Es ist aus Austria-Sicht großartig, einen der spannendsten und begehrtesten jungen Spieler Österreichs weiter für uns begeistern zu können. Das spricht ganz klar für unseren Weg, den wir im Sommer eingeschlagen haben und genauso steht Muki für diesen, unseren Weg. Er ist nicht nur ein herausragender, williger und ehrgeiziger Fußballer, sondern auch ein super Kerl, der dennoch demütig und bescheiden ist und sich zu 100 Prozent mit Austria Wien identifiziert. Darum geht es. Diese Verlängerung, auch über diesen Zeitraum, ist eine klare Botschaft, wie attraktiv dieser neue, progressive Austria-Weg für junge Spieler ist – intern wie extern. Muki hat sich in den letzten Jahren in der Akademie, bei den Young Violets in der 2. Liga und letztlich in der Bundesliga extrem weiterentwickelt und ist definitiv einer der Gewinner des Herbstes. Wir haben uns in letzter Zeit sehr viel mit unseren jungen Spielern und natürlich auch Muki beschäftigt und sind glücklich über diese Verlängerung.“

Manfred Schmid, Cheftrainer: „Es freut mich ungemein, dass sich eine der größten Zukunftshoffnungen Österreichs für die Austria und unseren Weg entschieden hat. Muki hat eine sehr professionelle Einstellung zum Sport und will sich immer verbessern. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir noch viel Freude mit ihm haben werden.“

(red./FK Austria Wien)

Artikelbild: GEPA