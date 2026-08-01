Austria verliert Frauenliga-Auftakt gegen St. Pölten

Die Wiener Austria hat am Samstag zum Saisonauftakt der Frauen-Fußball-Bundesliga das Duell des Meisters mit Ex-Serienchampion St. Pölten 0:1 (0:1) verloren. Das Goldtor gelang bei brütender Nachmittagshitze vor 560 Fans Rückkehrerin Fanny Vago mit einem sehenswerten Weitschuss in der 20. Minute. Durch den Auswärtserfolg des Vizemeisters endete die eindrucksvolle Austria-Serie von 29 nationalen Pflichtspielen ohne Niederlage.

In Graz glänzte Brigitta Pulins für ihren neuen Club Sturm beim 6:2 (3:0) gegen Altach mit vier Treffern. Red Bull Salzburg gewann sein Heimspiel gegen Südburgenland/Hartberg 2:0 (1:0). Neuzugang Maria Plattner (43.) per Freistoß und Valentina Akrap (94.) trafen.