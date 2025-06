Austria verpflichtet 23-jährigen Südkoreaner

Der FK Austria Wien gibt die Verpflichtung von Kang-hee Lee bekannt. Der 23-Jährige defensive Mittelfeldspieler kommt vom Gyeongnam FC aus der zweiten südkoreanischen Liga.

Lee absolvierte am Donnerstag die medizinischen Tests und wird am heutigen Freitag erstmals mit der Mannschaft trainieren. Bei den Veilchen unterschreibt er einen Vertrag bis zum Sommer 2029.

„Jetzt hier in Österreich und Wien angekommen zu sein fühlt sich sehr gut an. Ich bin nervös, aber umso motivierter, die europäische Bühne zu betreten, von der ich seit meiner Jugend geträumt hatte. Mein erstes Ziel ist es, mich schnell in die Mannschaft einzufügen und Spielzeit zu bekommen. Langfristig ist es mein Ziel, mir die Fähigkeiten anzueignen, um auf höherem Niveau mithalten zu können. Außerhalb des Platzes möchte ich mehr über die Lebensgewohnheiten in Europa erfahren und eine professionelle Denkweise entwickeln“, sagt Kang-hee Lee, der schlicht Lee gerufen wird.

Der großgewachsene Mittelfeldspieler spielte seit Sommer 2023 für den Gyeongnam FC. In der laufenden Ganzjahresmeisterschaft kam Lee in 15 von 16 möglichen Spielen über die vollen 90 Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Treffer. 2024 lief er insgesamt sieben Mal für das südkoeranische U23-Nationalteam auf und führte sein Team im Rahmen des Asien Cups einmal auch als Kapitän aufs Feld.

Dolmetscher unterstützt Neuzugang

Lee wurde am heutigen Freitag vor dem Trainingstart von Sportdirektor Manuel Ortlechner der Mannschaft vorgestellt. Immer an seiner Seite wird mit Seung-Hwan Hwang ein Dolmetscher sein, der kommende Woche auch mit ins Trainingslager nach Bad Tatzmannsdorf reisen wird.

„Da der europäische Fußball in Sachen Taktik, Körpereinsatz und Tempo ein hohes Niveau hat, erwarte ich, dass ich meine Fähigkeiten durch Training und Spiel in diesem Umfeld verbessern kann. Ich denke, es wird mir besonders helfen, das Spielverständnis, die Bewegungen und die Techniken meiner Mitspieler aus nächster Nähe zu sehen und zu lernen. Und ich möchte durch die Zusammenarbeit taktisch besser werden“, hat sich der Sechser viel vorgenommen.

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir haben mit Kang-hee Lee einen Spieler zu uns locken können, der nicht nur durch sein Positionsprofil, sondern auch durch seinen Charakter außerhalb des Feldes besticht und super in unsere Mannschaft passt. Er hat als südkoreanischer Nachwuchsnationalspieler bereits gezeigt, welches Potential in ihm steckt und überzeugt hier vor allem durch seine Größe und Physis. Wir freuen uns sehr, mit ihm einen echten Teamplayer bei uns zu haben und hoffen, dass er sich schnell einlebt und uns rasch weiterhelfen kann, unsere Ziele zu erreichen.“

