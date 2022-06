Austria verpflichtet Stuttgart-Youngster Polster

Der FK Austria Wien gibt den nächsten Sommertransfer bekannt: Der 19-jährige Manuel Polster wechselt von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart nach Favoriten.

Der 31-fache ÖFB-Junioren-Teamspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025, in den letzten Jahren spielte er für die Nachwuchsmannschaften von St. Pölten, Wolfsburg und Stuttgart. Polster spielte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der Schwaben in der deutschen Regionalliga (4. Leistungsstufe). In 34 Auftritten gelangen ihm sechs Tore.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Es ist ein super Gefühl jetzt hier sein zu können. (…) Jetzt war es an der Zeit für den nächsten Karriereschritt in eine Profimannschaft und ich bin überglücklich, dass mir die Austria die Chance dazu gegeben hat“, erklärt der gelernte Linksaußen.

Ortlechner: „Spieler mit spannendem Profil“

Auch Sportdirektor Manuel Ortlechner freut sich auf den Neuzugang: „Wir haben vom ersten Gespräch an gespürt, dass Manuel gerne hierher wechseln möchte, dass er richtig Lust auf Austria Wien hat und hochmotiviert ist. Wir bekommen einen Spieler mit einem sehr spannenden Profil.“

(Red./APA).

Beitragsbild: FK Austria Wien.