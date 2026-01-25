Austria verpflichtet U17-Vizeweltmeister

Austria Wien schlägt am Transfermarkt zu! Die Veilchen verpflichten mit Florian Hofmann Österreichs U17-Linksverteidiger, der bei der U17-WM in Katar sieben von acht Spiele von Beginn an absolvierte.

Hofmann wechselt im Sommer von Red Bull Salzburg zur Austria und soll zunächst dem Kader der Young Violets in der ADMIRAL 2. Liga angehören.

Sportdirektor Michael Wagner über den Transfer: „Wir freuen uns sehr, Florian Hofmann bei der Austria begrüßen zu dürfen. Wir beobachten junge, österreichische Akademispieler laufend. Flo hat seit Potenzial bei der U17-Welmeiterschaft in Katar unter Beweis gestellt und tatkräftig zum Erfolg des ÖFB-Teams beigetragen. Unser Anspruch ist es, ein Sprungbrett für österreichische Talente aus der eigenen Akademie, aber auch für junge Spieler, die bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wollen, zu sein.“

„Unser Moment“ – Die Dokumentation über Österreichs U17-WM-Helden

Bild: FK Austria Wien